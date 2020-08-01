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Yunusemre ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Yunusemre Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla alınan kurbanlar kesilerek yaklaşık bin 200 aileye dağıtıldı.


İhtiyaç sahiplerinin Kurban Bayramını adına yaraşır şekilde kutlayabilmesi için geleneğini bozmayan Yunusemre Belediyesi, bu bayram da 5 buçuk ton kurban etini yaklaşık bin 200 aileye dağıttı. Dağıtıma Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılırken; vatandaşlarla bayramlaştı, onlardan ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla açıklanan önlemlere uymalarını istedi. Sosyal belediyeciliği önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak bu yıl da hayırseverlerimizin katkısıyla aldığımız kurbanlıklarımızı kestik. Yaklaşık 5.5 ton eti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kanalıyla bin 200'e yakın ihtiyaç sahibi ailemize dağıttık. Bu bayramda engelli, yaşlı, ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek kurban etimizi teslim ettik. Tabi ziyaretlerimizi yaparken koronavirüs (KOVİD-19) dolayısıyla tüm önlemlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini ön planda tuttuk, vatandaşlarımızla bayramlaştık. Vatandaşlarımızdan da sevdiklerini ziyaret ederken; bu önlemleri dikkate almalarını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

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