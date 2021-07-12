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Yunusemre ile engelleri aşıyorlar

Yunusemre Belediyesi, yakalandığı amansız hastalık yüzünden yürüme engelli olan Eşref Korola’ya akülü motosiklet temin etti.

Yunusemre Belediyesi, yakalandığı amansız hastalık yüzünden yürüme engelli olan Eşref Korola'ya akülü motosiklet temin etti.


Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetleri ile takdir topluyor. Engelli vatandaşlarının günlük hayata daha fazla katılımını önemseyen Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ayn-ı Ali Mahallesi'nde yaşayan ve yakalandığı amansız hastalık yüzünden ayaklarını kaybeden Eşref Korola'ya akülü motosiklet temin etti. Akülü motosikletin teslimine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Artık daha fazla sosyalleşme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Eşref Korola, kendisini yalnız bırakmayarak yanında olan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Korola, “Yunusemre Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyorum. Artık günlük hayatta daha fazla yer alabileceğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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