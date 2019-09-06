Yunusemre ile okuma yazma öğrendiler

Yunusemre Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği kampanyasına duyarsız kalmadı. Hanım lokallerinde açılan kurslarda 300 vatandaş okuma yazma öğrendi. Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler hayatlarında büyük zorluklara yol açan bir engeli kaldırdıklarını söyledi.

Hedeflerinin ilçede okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşmak olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kursların devamının geleceğini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği başlatmasının ardından lokallerimizde okuma yazma kursları açtık. Bugüne kadar kurslarımızda yaklaşık 300 vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Okuma yazma öğrenmeleri onların hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Amacımız ilçemizde okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmaması” diye konuştu.