Yunusemre ile okuma yazma öğreniyorlar

Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ya da bırakmak zorunda kalan 25 kadın, Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Horozköy Hanımlar Lokali'nde açılan kursla okuma yazma öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine destek vermeye devam ediyor. Horozköy Hanım Lokali'nde verilen kursta çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ya da bırakmak zorunda kalan 25 kursiyer okuma yazma öğreniyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla düzenlenen kursa ilişkin bilgi veren Kurs Öğretmeni Nizamettin Taşdan hafta içi her gün verilen kursla bayanların okuma yazma öğrenerek hayatlarında büyük bir engeli aştıklarını belirtti. Taşdan, “Sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde yaklaşık 25 kursiyerimize okuma yazma öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz ilk geldiklerinde okuma yazma bilmiyorlardı. Şu anda büyük çoğunluğu okumayı öğrendi. Belediyemizin katkılarıyla hayatlarında önemli bir engeli aşma imkanı buldular” dedi.

Kursiyerlerden Sevim Işık da Yunusemre Belediyesi sayesinde yıllar sonra da olsa okumayı öğrendiğini ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı: “Çeşitli sebeplerden dolayı okuyamadım. Okuma yazma kursuna ilk geldiğimde hiçbir bilgim yoktu. Ama şimdi yazabiliyorum, okuyabiliyorum, çok mutluyum. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye bizlere bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim”