Yunusemre ile Türkçe öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle Yunusemre Kent Konseyi merkezinde mültecilere Türkçe öğrenme imkanı tanıyor. Belediye bünyesinde bulunan kent konseyinde uzman eğitmen eşliğinde haftanın bir günü iki ayrı grupta 22 kursiyer ile açılan kurslara kayıtlar devam ediyor. Kursiyerler Türkçe öğrenerek sosyal hayata entegre olma düzeylerini artırırken; hem sosyalleşip hem de işgücüne katılım potansiyelleri artıyor. Yaklaşık dört yıldır Manisa'da yaşadığını belirten Suriye uyruklu F.D kursla hayatının kolaylaştığını ifade ederek, şunları söyledi: “Dilini bilmediğimiz bir yerde yaşamak bizim için çok zordu. Artık kendime daha çok güveniyorum kursta tanıştığım arkadaşlarım ile sosyalleşebiliyorum. Yunusemre Belediyesine böyle bir imkanı bizlere sundukları için teşekkür ederim”