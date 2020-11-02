Yunusemre İzmir için seferber oldu

Yunusemre Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası personel, iş makinesi, araç ve teçhizat desteği ile İzmirli depremzedelerin yardımına koştu.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunusemre Kaymakamlığı öncülüğünde kriz masası oluşturan Yunusemre Belediyesi de İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yunusemre Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz masasında etkin bir çalışma yürüten Yunusemre Belediyesi ilçede toplanan yardımları gece gündüz çalışarak İzmir'e ulaştırdı.

Personel, iş makinesi, araç ve teçhizat desteği ile İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmaya gayret gösterdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Merkez üssü İzmir olan deprem ilimizde de aynı şiddetle hissedilmiştir. Bu elim olay sonrası ne yazık ki İzmir'de bazı ilçelerde binalar çöktü. Yunusemre Belediyesi olarak depremin hemen ardından vakit kaybetmeden kaymakamlığımızla ortak çalışma yürüterek personel, iş makinesi, araç ve teçhizatlarımızla bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduk, olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yardımları ekiplerimiz hazırlıyor ve deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Çalışmamız kapsamında şu ana kadar ilçemizde toplanan bin 188 erzak kolisi, 500 adet çift kişilik, 500 adet tek kişilik battaniye deprem bölgesine ulaştırıldı. Yardım yapan duyarlı vatandaşlarımızdan, bu yardımları İzmirli depremzedelere ulaştıran ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.