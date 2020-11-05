Yunusemre İzmirli depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor.

30 Ekim Cuma günü Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunusemre Kaymakamlığı öncülüğünde kriz masası oluşturan Yunusemre Belediyesi, İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmak için yardımlarına devam ediyor. Etkin bir çalışma yürüten Yunusemre Belediyesi ilçede toplanan yardımların 2. kısmını da İzmir'e ulaştırdı. Toplanan paketlerin tasnifleme işlemini yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yardıma koşan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Duyarlı tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi, kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan kriz masasıyla İzmirli depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yardımları ekiplerimiz hazırlayarak deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Çalışmamız kapsamında ikinci parti olan bin 546 erzak kolisi, 139 adet battaniye, 130 paket bebek bezi, 256 koli hijyen paketi ve deterjan, 27 koli içme suyu da deprem bölgesine ulaştırıldı. Yardım yapan duyarlı vatandaşlarımızdan, bu yardımları İzmirli depremzedelere ulaştıran ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.