Yunusemre kadınlara kanser taraması yapıyor

Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla kanser taraması yaptıran kadınları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı.

Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, 40 - 69 yaş arası tüm kadınlara İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle ücretsiz kanser taraması yapıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi içerisinde yer alan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'de mamografi çektiren hanımlar, daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılıyor. Düzenli olarak kanser tarama testlerinin yaptırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çerçi, “İlçemizde yaşayan kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için hem tarama yapmak hem de bilgilendirmek amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Erken teşhis edildiğinde hastalar tedavi ile sağlığına kavuşuyor. Düzenli olarak kanser tarama testlerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.” dedi. Kanser taramasına başvurmak isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak bilgi edilebileceği ifade edildi.