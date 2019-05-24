Yunusemre Kaymakamlığı tasarruf için taşınıyor

Manisa merkezdeki Yunusemre ilçesinin kirada hizmet verdiği Kaymakamlık binası 27 Mayıs'tan itibaren eski emniyet müdürlüğünde hizmet vermeye başlayacak. Kendi binaları bitene kadar kira tasarrufu için adres değişikliğine giden kaymakamlıkta 8 birim aynı yerde hizmet vererek birimleri de aynı çatı altında toplamış olacak.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne ait Uncubozköy Mahallesindeki eski emniyet binasının yeni yerine taşınmasının ardından boşaltılarak yıkılacağı bilgisini alınca, Hükümet Konağı tamamlanana kadar kira ve diğer ortak giderlerde tasarruf sağlanarak kamu kaynaklarında israfın önlenmesi ve kurumların ortak bir çatı altında toplanarak vatandaşa hizmet sunumunun daha etkin ve verimli olması amacı ile yaptığı girişimler sonucu Manisa Valiliği tarafından, binanın kaymakamlığa tahsisini onayladı. Cumhurbaşkanlığınca toplum refahını artırmaya yönelik harcamalarda kullanılmak üzere 'Toplum refahı hizmetleri kaleminden' valiliğe tahsisi edilen ve valilik tarafından da Yunusemre Kaymakamlığına ayrılan ödenek ile binanın tadilat işlemleri tamamlandı. 3 kattan ve 3 bin 300 metrekare bir alandan oluşan binada, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü olmak üzere toplam 8 kurum aynı çatı altında hizmet verecek. Yunusemre Kaymakamlığı ile bağlı birimleri 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Vali Deniz incelemede bulundu

Yunusemre Kaymakamlığı'na bağlı 8 kurumun hizmet vereceği 3 katlı binada incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni binayı gezerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Deniz'in ziyaretine Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve kurum müdürleri de eşlik etti.