Yunusemre Kent Tiyatrosu izleyicilerden tam not aldı

Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Nefes mi İstersin Yoksa Buğday mı?" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden beğeni topladı.

Yunusemreli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde bulunan etkinlik salonunda 4. günün programı yoğun ilgi gördü. Yunus Emre'yi anma etkinliklerine, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, şube müdürleri, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Türk Sanat Musikisi dinletisinin ardından sahnelenen “Nefes mi İstersin Yoksa Buğday mı?” adlı tiyatro oyunu beğeni topladı. Yunus Emre'nin ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatından kesitlerin anlatıldığı, Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu sanatçılarının canlandırdığı tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların çok beğendiği tiyatro oyununun ardından il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilerine ödülleri verildi.