Yunusemre Kent Tiyatrosu'ndan diksiyon kursu

Kurs için başvuruların 13 Kasım Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurulan Yunusemre Kent Tiyatrosu, diksiyon kursu düzenleyecek. Yunusemre Belediyesi bahçesi içerisinde yer alan eski nikah salonunda verilecek kursta tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle tüm tedbirler alındı. 10'ar kişilik gruplar halinde verilecek kursa 15 yaş ve üzeri adaylar 13 Kasım Cuma gününe kadar başvurabilecek. Kursa kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenlerin Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gitmeleri veya 444 62 09 nolu telefon numarasını arayarak bilgi edinebilecekleri açıklandı.