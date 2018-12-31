İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre kimsesizlerin kimsesi oldu

Sadece hayata geçirdiği büyük projelerle değil, sosyal belediyecilik alanında da adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, 2018 yılında yüzlerce engelli ve yaşlı vatandaşa ulaşarak ev ve kişisel temizliğini yaptı.

İlçedeki bin 610 vatandaşın düzenli olarak ev temizliği ve kişisel bakımlarının yapıldığı bildirildi.


Yunusemre Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal projelerle diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan evde bakım hizmetleri ekibi, 2018 yılında da yaşlı ve engelli vatandaşların ev ve kişisel temizliğini yaparken; sağlık kuruluşlarına rahatlıkla gidebilmeleri için ulaşımını sağladı.


Sosyal belediyeciliği önemsediklerini ve bu anlamda geride bıraktıkları 5 yılda binlerce vatandaşa ulaştıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle engelli, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde yaşayan bin 610 vatandaşımızı düzenli olarak ziyaret ederek ev temizliği ve kişisel bakımlarını yapıyor. Engelli koordinasyon aracımız, engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına rahatlıkla ulaşmaları için hizmet veriyor.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.