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Yunusemre kış atletizm kursu başladı

Yunusemre Belediyespor geleceğin atletizimcilerini yetiştiriyor.

Cemil Çöllü Parkı'nda haftanın 5 günü kurs gören sporcular turnuvalara hazırlanıyor.


Yunusemre Belediyesi kış atletizm kursu başladı. Cemil Çöllü Parkı'nda haftanın 5 günü yapılan antrenmanlarda 14–17 yaş arasındaki sporcular kurs görüyor. Kurslara ilişkin bilgi veren Antrenör Halil Çıkrıkçı, hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Çıkrıkçı, “Kış atletizm kursumuz başladı. Yaz spor okullarında keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımıza da lisans çıkardık. Çalışmalarımıza haftanın 5 günü devam ediyoruz. Kış sezonu yarışma sezonu oluyor. Hem ilimizde hem de Atletizm Federasyonu tarafından ülkemizin farklı illerinde yapılan salon, pist ve kros, yarışmalarına hazırlanıyoruz. Bizlere bu imkanları sunan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Kulüp Başkanı Arif Alkan'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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