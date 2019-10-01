İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre kış tekvando kursları başladı

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi tekvando kurslarını da başlattı.


Yunusemre Belediyespor kış tekvando kursları başladı. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir rehberliğinde Uzak Doğu sporunu öğrenecek öğrenciler için kurslar, Muradiye Sosyal Tesislerde hafta sonları saat 10.00-12.00, Gediz Spor Tesisleri'nde de pazartesi salı ve perşembe günleri saat 16.30-18.00 arasında yapılacak. 5-13 yaş arası öğrencilerin kayıt yaptırabileceği kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Aydeniz en büyük destekçileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ederken; kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceklerini ya da Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvurabileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.