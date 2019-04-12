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Yunusemre, Kulaspor maçına hazır

Yunusemre Belediyespor Süper Amatör Küme Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off’u beşinci hafta maçında Kulaspor ile karşılaşacak.

Yunusemre Belediyespor Süper Amatör Küme Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off'u beşinci hafta maçında Kulaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan Mavi Beyazlı ekipte hedef 3 puanı hanesine yazdırmak.


Hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirleyen Yunusemre Belediyespor, Süper Amatör Küme BAL play-off'u beşinci haftasında Kulaspor ile Mümin Özkasap Spor Tesislerinde 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'da karşılaşacak. Maç hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Takımın Teknik Sorumlusu Serol Emlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Kritik bir maça çıkıyoruz. Takımımızda eksik ve sakat sporcumuz yok. Hedefimiz bu maçtan 3 puan alarak yolumuzda devam etmek.” dedi.


Mavi Beyazlılar 6 puan ile grupta lider durumda bulunuyor.

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