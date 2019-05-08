Yunusemre meclis üyeleri toplantının ardından iftar yaptı

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin Ramazan ayını kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, toplantı sonrası meclis üyeleri ile birlikte iftar yaptı.

Yunusemre Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantının açılışında gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Çerçi, meclis üyelerinin Ramazan ayını kutlayarak, Ramazanın yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaptı. 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda Sosyal Yardım, Gıda Bankası Komisyonu üyeleri ile Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Haziran ayı meclis toplantısının 11 Haziran Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Çerçi, daha sonra Yunus Park'ta kurulan iftar sofrasında meclis üyelerini ağırladı.