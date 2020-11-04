Yunusemre Meclisi depremi konuştu

Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. İzmir'de yaşanan depremin kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını aktaran Başkan Çerçi, “Deprem ülkemizin gerçeği. Depremden korunmak istiyorsak binalarımızı sağlam yapacağız” dedi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda meclis, 30 Ekim Cuma günü depremle sarsılan İzmirli depremzedelere destek mesajı verdi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, depremin Manisa'da da yoğunlukla hissedildiğini belirterek, “Merkez üssü Ege denizi olan İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki bir depremi yaşadık. Bu elim olay dolayısıyla İzmir'de ne yazık ki ölen ve yaralanan vatandaşlarımız var. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı; yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi böyle ve daha büyük afetlerden korusun. Elbette tedbir almamız gerekli. Deprem ülkemizin gerçeği. Bununla yaşamaya alışmalıyız. Konutları işyerlerini yaparken gereğini uygulayarak inşa etmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmasında kentsel dönüşümün önemine de atıfta bulunan Belediye Başkanı Çerçi, “Bu konuyla ilgili 2012'de bir yasa çıkmıştı biliyorsunuz. Afet riski altındaki 41 ili kapsayan kentsel dönüşüm yasası da denilen bir yasa. 2014'ten sonra uygulanmaya başlandı. Alan bazında dönüşümü biz de yapmak istedik 4 mahallemizde. Bazı sıkıntılar yaşandı. Çok zor bir iş. Projemiz devam ediyor. Süreç uzun. Maalesef şehirleşmemiz sıkıntılı. Mevcut alanlarda dönüşüm yapmak çok zor hakikaten. Bu tüm Türkiye için geçerli. Şehzadeler de Yunusemre'de bu sorunu yaşıyor. Binalarımız bitişik nizam, sokaklar dar, yeşil alan, sosyal donatılar kamu alanları vs için yer bulmak çok zor. Baştan doğru yapmadığımız zaman çok uzun süren zorlu bir iş. Allah yardımcımız olsun. Başka da çaremiz yok. Depremden korunmak istiyorsak binalarımızı sağlam yapacağız. Bir kez daha yaralılarımıza acil şifalar, ölen vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Belediye olarak depremzede kardeşlerimize yardım elimizi uzatarak yaralarını sarmaya gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çerçi'nin konuşmasının ardından AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grup başkanvekilleri de söz alarak depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Toplantıda 15 madde görüşülürken; Aralık ayı meclis toplantısının 1 Aralık Salı günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.