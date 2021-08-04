Yunusemre Meclisinin gündeminde yangınlar vardı

Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar vardı. Başkan Çerçi, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek bu günlerin birlik ve beraberlik günleri olduğunu söyledi.

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 25 madde görüşüldü. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, tüm Türkiye'de yaklaşık 1 haftadır devam eden yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet; yaralananlara da baş sağlığı diledi. Türkiye olarak zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Başkan Çerçi, “Maalesef ormanlarımız 1 haftadır yanıyor. Ama sabotaj ama iklim şartları yangınların söndürülmesini güçleştiriyor. Devletimiz, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütlerimiz, bölge halkımız yangının söndürülmesi için var gücüyle çalışıyor. Bizler de belediyeler olarak yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Gün birlik günü. El birliği ile bu zor günleri atlatacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Çerçi'nin konuşmasının ardından söz alan AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri de yangınlardan etkilenen ailelere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi. Toplantı sonunda Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın 7 Eylül Salı günü yapılması kararlaştırıldı.