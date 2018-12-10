Yunusemre Millet Çarşısı tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Türkiye'nin örnek projelerinden biri olan Millet Çarşısı tamamlanmak üzere. Manisa'da kapalı ve modern pazaryeri sorununu da ortadan kaldıracak olan Yunusemre Millet Çarşısının 2019'un ilk aylarında açılması planlanıyor.

Türkiye'nin en güzel ve modern kapalı pazar yerlerinden birisini Manisa'da hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, Millet Çarşısı'nda sona yaklaşıyor. Proje, 2019 yılının ilk aylarında hizmete açılıyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülürken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi projeyi yerinde inceledi. Başkan Çerçi'ye incelemede Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve firma yetkilileri eşlik etti.

2019 yılının ilk aylarında hizmete girecek

Belediye Başkanı Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Başkan Çerçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mayıs ayında Güzelyurt'ta temelini attığımız projemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2019 yılının ilk aylarında Yunusemre Millet Çarşısını hizmete açmayı planlıyoruz. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı çarşıda; yaklaşık 500 esnafımızın satış yapabileceği pazar yeri, mescit, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryalar, 24 adet işyeri, gençlik merkezi ve 600 kişilik kapasitesiyle Manisa'nın en büyük konferans salonu bulunuyor.”

İhalenin tarihi 12 Aralık Çarşamba

Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan projede işyeri kiralama ihalesi için başvuru tarihi 11 Aralık Salı günü (yarın) mesai bitimi sona erecek. Büyüklükleri 14 metrekareden 353 metrekareye kadar değişiklik gösteren eczane, market, pastane, kasap, restoran gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği 24 işyerinin kiralama ihalesi 12 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Açık ihale usulüyle yapılacak ihale sabah saat 10.00'da başlayacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar şartnameyi Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edebiliyor.