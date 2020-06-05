Yunusemre Millet Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı

Tüm kurallara riayet edilerek kapılarını açan kıraathane, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla faaliyetlerine ara veren Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu tedbirlere sıkı sıkıya uyarak faaliyete başlayan kıraathanede, sosyal mesafe dikkate alınarak düzenlendi. Kıraathaneye gelen öğrencilerin ateşi ölçülüp el dezenfektanı kullandırılarak içeriye alınıyor. Öğrenciler, ders çalışırken maske kullanıyor. Tedbirler kapsamında Yunusemre Millet Kıraathanesi, hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında öğrencileri ağırlayacak.

Hafta içi hizmet verecek

Yunusemre Belediyesi, normalleşme sürecinde dış birimlerini açıklanan tedbirlere uyarak faaliyete geçirmeye başladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu süreçte tüm vatandaşları açıklanan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak normalleşme süreci kapsamında belirli bir program dahilinde dış birimlerimizi açmaya başladık. O merkezlerden biri de Yunusemre Millet Kıraathanesi. Merkezimizi açıklanan tüm önlemlere uyarak yeniden faaliyete başlattık. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz kıraathaneyi hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında kullanabilirler” diye konuştu.