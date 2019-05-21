Yunusemre Millet Kıraathanesi öğrencilerin uğrak yeri oldu

Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan 'Millet Kıraathanesi' sınavlara hazırlanan öğrencilerin en uğrak mekanı oldu.

Ege Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, başta öğrenciler olmak üzere her yaş grubundan yoğun ilgi görüyor. Kaynak Mahallesi 4000 Sokak üzerinde hafta içi 08.00-24.00 ile hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren kıraathanede öğrenciler sınava hazırlanırken; kitapseverler de bu güzel mekanda dilediği kitaba ulaşabiliyor. En beğenilen projeler arasında yer alan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerle buluştu. Başkan Çerçi'yle sohbet eden öğrenciler Manisa'ya böylesine güzel bir proje kazandırdığı için teşekkür etti. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Çerçi de gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi adına projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.