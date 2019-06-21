Yunusemre personeline ilk yardım eğitimi verildi

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar 'İlk yardımcı belgesi' almaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyesi, personeline yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün girişimiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi. 83 personele verilen eğitimlerde sahada karşılaşılabilecek kazalar ve olumsuz durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitimden sonra teorik ve uygulamalı sınavları başarı ile tamamlayan personele ilk yardımcı belgeleri takdim edildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu tür bilgilendirici eğitimlerin devam edeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.