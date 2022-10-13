Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi açıldı

Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini ekleyerek Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezi gezen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi verilecek hizmetler hakkında bilgi aktardı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde Sağlık Hizmetleri Merkezi açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, merkezi gezerek burada görev yapan Dr. Levent Akbulut ve sağlık birimi ekibiyle bir araya geldi. Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Sağlık Hizmetleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu eşlik etti.

Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak pek çok hizmet yapılacağını dile getiren Başkan Çerçi şunları söyledi: “Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni hizmete açtık. Önümüzdeki günlerde de resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Merkezimizde 1 doktorumuz, yardımcı sağlık personelimiz, hemşirelerimiz, evde bakım hizmeti ekiplerimiz her gün hizmet verecekler. Önümüzdeki haftalarda yeni araçlarımızın da gelmesiyle hastalarımızın evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine götürülmeleri, yatağa bağımlı hastaların evde enjeksiyon ve pansumanlarının yapılmasını planlıyoruz. Yine hekimimiz ve diğer personelimiz vasıtasıyla buraya gelen hastaların muayenesi başta olmak üzere ilaçlarının yazılması, tedavilerinin yapılması gibi ayaktan sağlık hizmetlerinin hemen hemen hepsini yapacağız. Önümüzdeki günlerde alacağımız diş tarama cihazı ve aracımızla birlikte mahallemizde, köylerimizde ve okullarımızda diş taraması yapacağız. Merkezimizde kadınlara özel eğitimler düzenleyeceğiz. Kendim de bir doktor olarak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmeyi önemsiyorum. Bu hizmetleri en iyi şekilde yapacak ekiplerimizi de kurduk. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”