Yunusemre sanayi komisyonu sorunları yerinde dinledi

Manisa'da Yunusemre Belediyesi Sanayi, Teknoloji ve Bilişim Komisyonu üyeleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.

Yunusemre Belediyesi Sanayi, Teknoloji ve Bilişim Komisyonu üyeleri, Manisa OSB fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Komisyon üyeleri Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerde konuşan Yunusemre Belediyesi Sanayi, Teknoloji ve Bilişim Komisyonu Başkanı ve Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Ülkemizin en büyük OSB'lerinden birine sahip olan şehrimize daha neler yapabiliriz çabası içindeyiz. OSB yönetimimiz gayet başarılı işler yapmış ve yapmaya da devam ediyorlar. Bizim de çabamız hem belediye olarak hem de sivil toplum kuruluşları olarak sanayimize elimizden geldiğince destek olmak, omuz vermektir. Dünya pazarlarına ve fuarlara çıktığımız zamanlarda Manisa'da üretilenleri öğrenip bizden de fiyat alın demek için üretim bantlarında da geziyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mensan Kardan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Mencik, "Seçilmiş genç arkadaşların bizleri ziyareti çok memnun etti. Fabrikamız 13 bin metre kare üzerinde 8 bin 500 metre kare kapalı alanda 2014 yılında kurulmuş 130 kişiye de istihdam sağlayan bir işletmedir. Dünya'nın bir çok ülkesine de binek ve ticari araçlar için kardan mili ve komponent ihraç etmektedir" dedi.

Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer aldıklarını söyleyen Teknika Plastiğin muhasebe müdürü Murat Metin, "Manisa Organize Sanayi Bölgesinde ve Muradiye Sanayi bölgesinde 3 farklı lokasyonda hizmet veren şirketimiz, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan, 100 milyon dolar cirosuyla doğrudan 900 kişiye dolaylı 2 bin kişiye istihdam sağlayan, 70 bin metrekare alan üzerinde kurulu 45 bin metrekare kapalı alanda 30 bin ton yassı sac ve 50 bin ton plastik hammadde işleme kapasitesine sahiptir" ifadelerini kullandı.