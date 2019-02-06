Yunusemre Saruhanlı'yı gol yağdırdı: 8 - 0

Süper Amatör Lig B grubu erteleme maçında Yunusemre Belediyespor Saruhanlı Belediyespor'u 8-0 mağlup ederek 32 puanla 2. sıraya yükseldi.

Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Karaali Spor Tesislerinde Saruhanlı Belediyespor'la karşılaştı. Mavi - Beyazlı ekip, maçın ilk yarısını Gustavio ve Samet Samancı'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Yunusemre Belediyespor maçı 8-0 kazandı. Bu sonuçla 32 puana ulaşan Yunusemre Belediyespor 2. sıraya yükseldi. Mavi - Beyazlı takım, hafta sonunda 1975 Maltaspor ile karşılaşacak.