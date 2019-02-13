Yunusemre sezonu galibiyetle kapattı

Yıldız Kızlar B grubunda Seramiksan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Soma Ilgaz, Ataspor ile mücadele eden Yunusemre Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol Takımı, sezonu galibiyetle kapattı. Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan ve heyecanın üst düzeyde olduğu maçı çok sayıda sporsever izledi.

Setleri 21-25, 25-16, 13-25, 25-15 alan Yunusemreli Yıldız Kızlar, time break setini de 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı. Sezona galibiyetle tamamlayan yıldız kızların teknik sorumlusu Seda Çarıkçı, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2 yıl önce kurulup altyapımızı oluşturduk. İkinci yılımızda 10 yıllık altyapıya sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı başa baş oynadık ve ligi bizim için anlamlı bir galibiyetle tamamladık. Bizlere sezon başından beri destekleyen velililerimize ve kulüp başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim." dedi.