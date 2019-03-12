Yunusemre TOKİ'de hak sahiplerinin daireleri belirlendi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortaklaşa yürüttüğü Akgedik Yunuskent Projesinin 2. etabında hak sahiplerinin daireleri düzenlenen törenle belirlendi.

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesinin bin 500 konutun yer aldığı 2. etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takvimi düzenlenen törenle belirlendi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akgedik bölgesinin ilklim olarak Manisa'dan daha güzel olduğunu belirterek, "Emin olun iklimi Manisa'dan daha güzel. Daha naif bir iklimi var. Güzel bir coğrafya. Ben çok beğeniyorum ve sık sık da giderek vatandaşlarımızın misafiri oluyorum. 2. etap için 3+1'ler yarın da 2+1'ler için kura çekilecek. Bu arada bin konutluk 3. etap müracaatlarımız da başladı. Bunlar genelde sosyal konutlar. Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımız için yapıldığı için birinci şartımız hiç olmaması. Biz evi olana bir daha ev yapalım derdinde değiliz. Eminim pek çoğunuz bu hayalle yaşadınız. 'Bizim de bir evimiz olsa da şu kiralardan kurtulsak' diye umutla beklediniz. İlk kura çekimini geçen yıl yaptığımızda 9 bin vatandaşımız Yunusemre'den ve Şehzadeler'den başvuru yaptı. Ancak bin 500 şanslı vatandaşımıza çıktı. İnşallah 3. etapta bin konut daha tekrar müracaatları almaya başladık. Yapılan iş bina yapmak değil. Yeni bir şehir imar etmek. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, pazarıyla, sağlık merkeziyle, oyun alanlarıyla yeni bir şehir kuruluyor Akgedik'te" diye konuştu.

Öte yandan, Gürle bölgesinde yapımı planlanan toplu konutlar hakkında bilgi veren Çerçi, "70 bin insanımız Manisa Organize Sanayi Bölgesinde çalışıyor. Orada 5 bin konut da Gürle'de OSB Kent adı altında planladık. Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle birlikte, TOKİ'nin değerli yetkilileriyle bunları konuşuyoruz. Çalışıyoruz. Yer arazi plan çalışmalarımız devam ediyor. Yine 2 bin 500 - 3 bin adetlik orta ölçekli sanayi sitesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde yer ve plan çalışmalarını netleştirmeyi umuyoruz. Daha sonra yapımına geçeceğiz" dedi.

Başkan Çerçi'nin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık ise konutların hayırlı olması temennisinde bulundu. Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise TOKİ tarafından yapılan konutların ülkenin her yerinde görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Toplu Konut İdaremiz yurdun 4 bir tarafında kentleşme adına harikalar oluşturuyor. Türkiye'nin hangi iline gitsek görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

TOKİ'de hedefin 1 milyon 200 bin konut olduğunu hatırlatan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de, "Toplu Konut İdaresiyle ilgili bizim seçim beyannamemiz de vardı. Cumhurbaşkanımız yaklaşık 3 dönemlik iktidarımızda 500 bin konut talimatı vermişti. Hedef 500 bindi. O zamanlar birileri bizimle alay etti. '500 bini nasıl gerçekleştirecekler? Hangi sermayeyle, hangi parayla?' diyorlardı. Onların bilmediği bir şey vardı. Biz teslim aldığımızda ülkede yatırım yapacak herhangi bir kaynağımız da yoktu. Cumhurbaşkanımız ve mesai arkadaşları ciddi tasarruflarla, ciddi planlamalarla 500 bini ikiye katladık 1 milyon yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 503 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.