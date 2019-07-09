Yunusemre U-13 takımı il üçüncüsü oldu

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonasında rakibi Poyrazdamları'nı 3-1 mağlup ederek il üçüncüsü oldu.

Yunusemre Belediyespor U-13 takımı Poyrazdamları ile Gölmarmara'da il üçüncülüğü maçına çıktı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta 2. yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup eden Mavi-Beyazlı ekip, bu skorla il üçüncüsü oldu.

Yunusemre Belediyespor'da golleri Burak Çavuş, Bayram Gül ve Furkan Sağlam attı. Karşılaşmanın ardından futbolculara kupa ve madalyaları takdim edildi.