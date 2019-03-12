Yunusemre U-17 takımı Türkiye Şampiyonasına katılacak

Yunusemre Belediyespor U-17 Takımı, finalde karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor'u 6-1 mağlup ederek il birincisi oldu. Mavi-Beyazlı ekip bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılmada ili seçme hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor U-17 Takımı, il birinciliği için finalde karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor'la 8 Eylül Stadyumunda karşılaştı. Mavi- Beyazlı ekip maçı 6-1 kazanarak il birincisi oldu. Maçın gollerini Batuhan Gül (3), Emre Bozkurt;, Emrecan Bulut ve Efekan Aydoğan kaydetti.

Yunusemre Belediyespor bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılmada ili seçme hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.