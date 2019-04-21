Yunusemre U-19 takımı Manisa İl Şampiyonu oldu

Türkiye Şampiyonasına gitmeyi garantileyen Yunusemre Belediyespor U-19 Takımı, il birinciliği için karşılaştığı Salihli Belediyespor'u 7-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu.

U-19 Lig'inde aldığı başarılı sonuçlarla hedefine sağlam adımlarla ilerleyen Yunusemre Belediyespor U-19 Takımı, Salihli Belediyespor ile il birinciliği için karşılaştı. 8 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Mavi Beyazlı ekip rakibini 7-0 mağlup ederken; takımın gollerini Kadir Özyolcu (2), Öncel Elverişli (2), Saffet Coşkun, Ahmet Celal ve Emrecan Bulut kaydetti. Maçtan sonra ASKF Genel Sekreteri Halil Güner'den kupasını alan Yunusemre Belediyesporlu futbolcular şampiyonluklarını kutladı.

Soyunma odasında sporcuları tek tek tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor; takımımızın Türkiye Şampiyonasında da başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.