Yunusemre U14 Takımı, Horozköy'ü farklı geçti

Yunusemre Belediyespor U14 Takımı karşılaştığı lig maçında Horozköyspor'u 5-1 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor U14 Takımı, Horozköyspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşı karşıya geldi. Maçı 5-1 kazanan mavi beyazlı ekibin gollerini Bayram Gül (2), Fırat Öztürk, Osman Gazi Kösemen ve Emre Gaşi attı. Sergilediği performansla göz dolduran Yunusemre Belediyespor U14 Takımı, önümüzdeki hafta Murat Germen ile mücadele edecek.