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Yunusemre U16 ikide iki yaptı

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 1975 Maltaspor ile oynadığı maçı kazanarak ligde ikide iki yaptı.


Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 8 Eylül Stadyumunda 1975 Maltaspor ile karşılaştı. Başarılı bir performans sergileyen Mavi-Beyazlı takım, maçı 8-2 kazandı. Yunusemre Belediyespor U16 takımı bu galibiyet ile ikide iki yaptı. U16 Ligi D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 3. haftayı maçsız geçirecek. Yunusemre Belediyespor U16 takımı 4. hafta maçını ise 19 Kasım Salı günü Şehzadeler 8 Eylülspor ile yapacak.

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