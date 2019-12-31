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Yunusemre U16 takımı play-off'u garantiledi

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Karaköyspor Futbol Kulübü’nü mağlup ederek Türkiye Şampiyonası için play-off oynamayı garantiledi.

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Karaköyspor Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Türkiye Şampiyonası için play-off oynamayı garantiledi.


U16 D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 8 Eylül Stadyumunda Karaköyspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Jihan Şanlı, Berkay Uslu (2), Eren Baygın, Yusuf Efe Küçük'ün golleri ile rakibini mağlup eden Mavi-Beyazlı Takım bu skorla Türkiye Şampiyonası için play-off oynama hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, ligde 30 puan ile ikinci olan Horozköyspor ile karşı karşıya gelecek.

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