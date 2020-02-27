Yunusemre vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi

Yunusemre Belediyesi Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, Gençlik Spor ve Eğitim, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu üyeleri, Karaveliler, Muslih ve Örencik mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Yunusemre Belediyesi'nin 3 mahalledeki yatırımları ile yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen komisyon üyeleri vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Mahallelilerin taleplerini dinleyen komisyon üyeleri, bu taleplerin çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürecek. Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere sorun ve taleplerini anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.