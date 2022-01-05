Yunusemre Voleybol altyapısına hız verdi

Voleybolda altyapıya önem veren Yunusemre Belediyespor, geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda okul taramalarından bünyeye dahil edilen yeteneklerle yeni bir voleybol altyapısı oluşturan Mavi Beyazlılar, temel eğitim çalışmalarını Başantrenör Seda Çarıkçı ve Yardımcı Antrenör Tunahan Alaca gözetiminde sürdürüyor. Yunusemre Belediyespor Voleybol Başantrenörü Seda Çarıkçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada altyapıya dahil olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Okul taramalarının devam ettiğini, çalışmaların haftanın 5 günü yapıldığını kaydeden Çarıkçı, "Bu yıl yeniden yapılanarak 2011-2012 mini voleybol grubu, 2009-2010 midi voleybol grubumuzu oluşturmaya başladık. 2008 doğumlu kızlarımızdan da bir takım yapma planımız var. Bunların yanı sıra yıldız yaş gruplarımızı şekillendiriyoruz. Ocak ayında yıldız müsabakalarımızın başlatılması planlanıyor. Mayısta da mini voleybol turnuvaları olacak. Bu yıl içerisinde tüm turnuvalara katılarak Manisa ve Türk voleybolunun gelişimine ve başarısına katkı sağlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz bu yolda bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ile Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Çarıkçı, kayıtların ücretsiz olarak yapıldığını kaydederek, altyapı çalışmalarına katılmak isteyenlerin Yunusemre Belediyesi'nin 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi edinebileceğini sözlerine ekledi.