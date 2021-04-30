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Yunusemre voleybolda 'Bölgesel Lig' başvurusu yaptı

2020-2021 sezonu Voleybol Bölgesel Lig başvuruları başladı.

Yunusemre Belediyespor Voleybol takımı da Bölgesel Lig başvurusunu yaptı.


Voleybol Bölgesel Amatör Lig'de grubunda birinci olan takımların profesyonel lige çıkacağı bölgesel amatör ligde müsabakaların mayıs ayında başlaması planlanıyor. Bölgesel Lig başvurusunu yaptıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Alkan, "Voleybol branşında kulübümüz hem altyapıda hem de üstyapıda yapılanmasına devam ediyor. A takım düzeyinde voleybol takımımız için Bölgesel Lig başvurusunu yaptık. Hayırlısı olsun. Takımımızda hazırlıklar pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor. Spora ve sporcuya her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" dedi.

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