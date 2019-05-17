Yunusemre Yaz Futbol Kursu düzenliyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2007-2014 doğumlu sporculara yönelik yaz futbol kursu için kayıtlar başladı.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, Yaz okulları kurslarının startını verdi. 2007 - 2014 doğumlu sporculara yönelik yaz futbol kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak kurslar hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 10.30-11.45 saatleri arasında Evrenos Futbol Tesisleri'nde verilecek. Veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde bulunan stant ile Yunusemre Belediyespor Kulübü Odasına başvurarak kayıt yaptırabilir.