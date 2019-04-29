Yunusemre'de 10 mahallede kilitli parke taşı çalışması

Yunusemre Belediyesi, ilçede bozulan yollarda düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Asmacık, Yuntdağyenice, Fevzi Çakmak, Muradiye, Müslih, Osmancalı, Örencik, Sakallı, Süngüllü ve Pelitalan'da ihtiyaç olan cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşeme ve yol düzenlemesi yapıyor. Belirli bir program dahilinde sezon süresince çalışmaların devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Havaların düzelmesiyle yol düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şu anda 10 mahallemizde ihtiyaç olan cadde ve sokaklarda düzenleme yapıyoruz. Sezon süresince belirli bir program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.