Yunusemre'de 2 HİS göletinde daha temizlik başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Sarınasuhlar Mahallesi'nde bulunan 2 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların gelirlerine destek olmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle hayvancılık ile uğraşan üreticilerin faydalanması için yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletlerinin zaman içinde özelliklerini yitirmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri mevcut göletlerde temizlik ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesi Sarınasuhlar Mahallesi'nde bulunan besi hayvanlarının faydalandığı göletlerde temizlik ve genişletme çalışmaları başladı. Zaman içerisinde gölet zemininin balçık ve toprakla dolmasıyla su kapasitesi düşen göletlerde temizlik ve genişletme çalışması yapılarak, mevcut göletlerin su tutma kapasitesi arttırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Yapılan çalışmaların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mevsimsel yağmurların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Mahalle muhtarlarımız ve çiftçilerimiz müsterih olsunlar. Manisa Büyükşehir Belediyesine ulaşan tüm talepler değerlendirmektedir. İş programına alınan talepler mümkün olan en kısa sürede karşılanacaktır” dedi.