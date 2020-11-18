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Yunusemre'de 35 bin metrekarelik alan yeşillendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından il genelinde devam eden yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak üzerindeki çalışmalar da tamamlandı.

Peyzaj düzenlemeleri ve ağaç dikimiyle birlikte 35 bin metrekarelik alan, yeşile kavuştu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Planlanan program ile sokak sokak devam eden çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak üzerindeki çalışmalar da tamamlandı. Çevre düzenlemesi, çimlendirme, aydınlatma çalışmalarının yapıldığı alan üzerinde son olarak dikilen ağaçlarla birlikte sokak, 35 bin metrekarelik yeşil alana kavuştu. Karşılıklı olarak yolun solunda ve sağında yapılan peyzaj çalışmaları ile daha yeşil bir görünüme kavuşan 5789 Sokak, vatandaşların da beğenisini topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, alan üzerinde yapılan son çalışmaları yerinde inceledi.


Çimlendirme, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının son bulduğunu belirten Daire Başkanı Göktaş, yapılan çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Göktaş, sokak üzerinde yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay önce başladığını hatırlatarak, “Burası daha önce görünüm açısından iyi değildi. Önce alan düzenlemesi yaptık, sonrasında çimlendirme çalışması yaptık. Bizi sevindiren tohumdan çıkartılan çimlerde başarı yüzdesi düşüktür. Yüzde 60-70 başarı sayılır. Hava şartlarının da bizden yana olmasıyla birlikte çimlendirmede yüzde 95 gibi bir başarı yakaladık. Şu an son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Daha önce burada bulunan ağaçlar kurumuştu. Kuruyan ağaçları sökerek yerlerine çınar ağaçları dikiyoruz. Ağaç büyük olduğu için gölgesi de büyük oluyor. Son dikilen ağaçlarla birlikte 264 çınar ağacına ulaşacağız” dedi.

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