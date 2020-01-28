İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de 4. Geleneksel Minikler Futbol Turnuvası başladı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla gerçekleştirilen 4.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası başladı.


2009 - 2010 ve 2011 doğumlu 21 takımın katılımı ile Karaali Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde düzenlenen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk gün 2011 (U9) doğumluların mücadelesi sonucunda İzmir ekibi Göztepe'yi finalde penaltılar ile 5-3 mağlup eden bir diğer İzmir ekibi Altınordu şampiyon, Göztepe ise ikinci oldu. Turnuvada Üçyol Gençlik üçüncülük, Şehitler Ortaokulu da dördüncülük elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.