Yunusemre'de 75 bin göz aşı çalışması tamamlandı

Kırsal mahallelerde yabani zeytin, menengiç ve armut ağaçlarına 75 bin göz aşılama yapıldı. 2014 yılında menengiç ağaçlarına yapılan aşılama çalışmalarının ardından 8 ton olan Antep fıstığı üretiminin bugün 18 tona yükseldiği öğrenildi.

Kurulduğu günden bu yana kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2021 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen aşılama çalışması kapsamında Yuntdağı bölgesinde 26 mahallede Antep fıstığı 10 mahallede de yabani zeytin ve armut aşılaması gerçekleştirdi. 2021 yılında Yuntdağı bölgesinde 60 bin göz Antep fıstığı aşısı, 10 bin göz yabani zeytin ve 5 bin göz armut aşılaması yapıldı. Yılın son aşısını İlyasçılar Mahallesinde bölge halkı ile birlikte yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, birim müdürleri, AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Yuntdağı hem üretecek hem pazarlayacak”

Yapılan aşılama çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının kırsal kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek, “Aşı sertifikası olan 35 kadar arkadaşımız ile aşılama çalışmalarımızı tamamladık. Yuntdağı bölgemizde 75 bin göz aşılamamızı gerçekleştirdik. Çoğunluğu Antep fıstığı olmak üzere zeytin ve armut olmak üzere aşılama faaliyetlerimizi bitirdik. Bu güne kadar 5-6 yılda yaklaşık olarak 400 bin göz aşı yaptık. Amacımız bu bölgeyi tarımsal üretimin merkezi haline getirmek. Hem meyve fidanları dağıtıyoruz hem de aşılama çalışmaları yapıyoruz. Bir taraftan üretim potansiyelimizi artırırken bir yandan da bu ürünlerin pazarlanması amacıyla Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezimizi hayata geçiriyoruz. 2-3 ay içerisinde bu merkezin de faaliyete başlamasıyla Yuntdağı bir cazibe merkezi haline gelecek. Amacımız kırsal kalkınmayı sağlamak. Bu çalışmalarımızda bize destek olan Yuntdağı bölgemize, muhtarlarımıza, müdürlük arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Üretim 8 tondan 18 tona çıktı

Mahallelerinde yapılan aşılama çalışmaları sayesinde üretim miktarlarını attırdıklarını belirten İlyasçılar Mahalle Muhtarı Erdoğan Kartal, yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, “2014'te Yunusemre Belediye Başkanımız seçildikten sonra biz de muhtar olduk. Sayın başkanımızdan aşılama talebimiz oldu. Başkanımız da bize bu konuda büyük destek verdi. İlk yaptığımız aşılar da üretime geçti. Yapılan çalışmalar ile benim mahallemde 7-8 ton Antep fıstığı alıyorduk, şimdi 17-18 ton Antep fıstığı alıyoruz. Yuntdağı bölgemiz için gerçekten çok güzel bir yatırım. Vatandaşımız da yapılan çalışmalar sayesinde bilinçlenerek aşılanan ağaçlara da sahip çıkılıyor. Bize kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalar ile bizim yanımızda oluyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.