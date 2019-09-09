İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de 9.9.2019 bereketi

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.

09.2019 tarihini seçen birçok çift, Yunusemre Belediyesi'nde hayatlarını birleştirdi.


Manisa'da gün ay ve yılı 9 rakamından oluşan 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna akın etti. Yunusemre'de evlenmek için bu tarihi seçen 16 çift hayatını birleştirdi. Ailenin, toplumun temeli olduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bu tarihte hayatlarını birleştiren çiftleri kutlayarak, “Nikah tarihi için 09.09.2019 tarihini seçerek unutulmaz kılmak isteyen 16 çiftimiz birlikte bir ömür geçirmeye ‘evet' dedi. Genç çiftlerimizi kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.