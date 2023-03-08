Yunusemre'de afet komisyonu kuruldu

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda afet komisyonu kuruldu.

Yunusemre Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Başkanlığını yaptığı toplantıda gündemi değerlendiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremler sonrası Türkiye'nin depremzedeler için el ele vererek yaraları sarmak için çalıştığını, çalışmaya da devam edeceğini söyledi. Meclisi Yunusemre Belediyesinin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgilendiren Belediye Başkanı Çerçi, olabilecek bir afet durumunda nelere dikkat edilmesiyle ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan Mehmet Çerçi, "Bir afet durumunda nelere dikkat edilir, neler yapılır, afet olmadan önce, afet anında ve sonrasında neler yapılması ile ilgili olarak yapılması gerekenler ve ilgili eksikliklerin giderilmesi, eylem planının hazırlanması ile ilgili belediye olarak çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Mart ayı meclis toplantısında deprem yangın, sel, heyelan, salgın hastalık, savaş vb. durumlar için oy birliği ile afet komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. Mart ayı meclisinde Nisan meclisi komisyon seçimlerine kadar geçici olarak afet komisyonu kurulması kararı alınırken; komisyon üyeliklerine Gürkan Koyuncu, Mehmet Ersoy, Ayberk Aloğlu, Çetin Çavdarlı ve Bülent Mersinli seçildi. 23 maddenin görüşüldüğü Mart meclisinde Nisan ayı meclis toplantısının 4 Nisan Salı günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.