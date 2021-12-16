Yunusemre'de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor

Yunusemre Belediyesi tarafından 'Yemyeşil bir Yunusemre' sloganıyla başlatılan '1 milyon fidan toprakla buluşuyor' projesi kapsamında Emlakdere Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Emlakdere Mahallesinde ağaçlandırma çalışması yaptı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bugüne kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Belediyemiz tarafından hayata geçirilen '1 milyon fidan toprakla buluşuyor' projemiz kapsamında ilçemizde belirlenen noktalarda ağaç dikimine hız kaybetmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Emlakdere Mahallesi'nde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Yemyeşil Bir Yunusemre için usanmadan, yorulmadan fidan dikmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Fidan dağıtımı için talep toplanıyor

Geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında yine üreticiye fidan dağıtımını sürdüreceklerini hatırlatan Başkan Çerçi, “Ayrıca üreticimize fidan dağıtmaya da devam ediyoruz. 2022 yılı için talep toplamaya başladık. Üreticimize bu yıl ceviz, badem ve zeytin fidanı dağıtacağız. 15 Ocak 2022 tarihine kadar üreticilerimiz taleplerini Halkla İlişkiler Müdürlüğü'müze şahsen yapabilirler." dedi.