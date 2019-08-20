İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de altyapı seçmeleri yapıldı

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken; altyapı seçmeleri Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken; altyapı seçmeleri Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde yapıldı.


2019-2020 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek, altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde 2006-2007 doğumlu sporcuların katıldığı seçmeler yapıldı. Seçmelerde Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, Kulübün Genel Kaptanı Aladdin Erdoğan ve sporcu velileri de hazır bulundu. Seçmeler hakkında bilgi veren Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Altyapımızda yetiştirilmek üzere 2006 - 2007 doğumlu sporcuları kapsayan futbolcu seçmelerimizi yaptık. Seçmelerde başarılı olan sporcularımızı kulübümüzün U13, U14 altyapı takımlarına dahil edeceğiz. Tespit ettiğimiz sporcular telefon ile aranarak idmanlara davet edilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.