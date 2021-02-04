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Yunusemre'de arıcılara kovan dağıtılacak

Yunusemre Belediyesi ilçede arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere bu yıl da arı kovanı desteği verecek.

Arı kovanı almak isteyen üreticilerin 4-19 Şubat tarihleri arasında istenen evraklarla belediyeye başvurması gerektiği bildirildi.


Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Yunusemre'de arıcılığı geliştirmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Arıcılık yapan üreticilere kovan dağıtımı yapılacak. Üreticilerden 04-19 Şubat tarihleri arasında talep toplanacak. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin desteğiyle üreticilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Yunusemre'de arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl da kovan dağıtımı yapacağız. Bunun için üreticilerimizden 04-19 Şubat tarihleri arasında talep toplamaya başlayacağız” dedi.


Başvuru için gereken evraklar ise şöyle açıklandı: "Arıcılık yapmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen dilekçe ile ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi veya Arıcılar Birliği'ne üyelik belgesi ile başvurabilecek."

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