Yunusemre'de atletizm yaz kursu ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulu'nda düzenlenen atletizm kursuna katılan 8-11 yaş arasındaki 35 öğrenci ile çalışmalarına devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor'un Yaz Spor Okulu kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yaz okulunda yüzlerce öğrenci vaktini spor yaparak değerlendirme imkanı bulurken; düzenlenen atletizm kursunda 8-11 yaş arası 35 öğrenci spor yapıyor. Cemil Çöllü Parkında hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günü 11-13, salı ve perşembe günleri de 8-10 yaş arası öğrencilere yönelik verilen kursun oldukça verimli geçtiğini belirten Atletizm Antrenörü Halil Çıkrıkçı, bu spor dalına olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Çıkrıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplamda 35 sporcumuz yaz spor okulları kapsamında açılan kursumuzda eğitim alıyor. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Buraya gelen çocuklarımız hem sağlıklı bir yaşam sürmek aynı zamanda bilgisayar tablet ve telefon gibi çağımızın hastalığı olan materyallerden bir nebze de olsa uzaklaşmış oluyorlar. Yine bu kurslarda keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımızı kulüplere yönlendirip onların lisanslı sporcu olmalarına imkan tanıyor; sporcularımızın federasyonumuz tarafından ülkemizin farklı illerinde yapılan festival ve yarışmalara katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bizlere bu imkanları sunan başta Yunusemre Belediyesi Başkanı Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atletizm yapan sporculardan Sare Çıkrıkçılar ise duygularını şu sözlerle anlattı: ”Yaz spor okullarına geliş amacım spor yapmak, eğlenmek, yeni arkadaşlarla tanışmak ve sağlıklı bir yaşam. Çok mutluyum. Atletizmi seviyorum.”