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Yunusemre'de badminton çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyespor badminton branşında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Haftanın 6 günü antrenman yapan sporcular, turnuva ve yarışmalara yoğun bir tempoda hazırlanmaya devam ediyor.


Yunusemre Belediyespor Kulübü, badminton sporcuları yoğun antrenman programıyla turnuva ve yarışmalarda başarı elde etmek için ter döküyor. Katıldıkları turnuvalarda güzel performanslar sergilediklerini ifade eden Badminton Antrenörü İsmet Özel, amaçlarının gençlere bu sporu sevdirmek olduğunu söyledi. Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Takım olarak haftanın 6 günü 2 grup halinde antrenman yapıyor, turnuvalarda başarılı dereceler elde etmek için çalışıyoruz. Bu anlamda sporcularımızdan B Milli Halil Acar ve C Milli Mercan Bacak geçtiğimiz günlerde Uluslararası Gençler Turnuvasında ülkemizi temsil etti. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında başarılı olarak, milli takımımıza sporcular kazandırmak. Bize çalışmalarımızda destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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