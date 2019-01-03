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Yunusemre'de bin 500 çift mutluluğa ‘evet' dedi

Yunusemre’de 2018 yılı içerisinde yaklaşık bin 500 çift dünya evine girdi.

Yunusemre'de 2018 yılı içerisinde yaklaşık bin 500 çift dünya evine girdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise geçtiğimiz yıl 35 çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.


Yunusemre ilçesinde 2018 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 500 evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. İlçede yabancı uyruklu 54 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; bayanların yaş ortalaması 20,7, erkeklerin ise 23,1 oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, geride bıraktığımız yıl içerisinde 35 çiftin mutluluğunu paylaştı. Toplumun temelinin aile olduğuna vurgu yapan Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kültürümüzde aile çok önemli bir kavram. Çiftlerimizin evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış duyması gerekiyor. 2018 yılında ilçemizde bin 464 çiftin nikahını kıydık. Dünya evine giren çiftlerimizi kutluyor; evliliklerinin bir ömür boyu sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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